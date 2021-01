Convergenze apre due nuovi siti di e-commerce

Convergenze S.p.A. Società Benefit (AIM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni, ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale con punti di ricarica per auto elettriche attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only), comunica l’apertura di due nuovi siti e-commerce per la vendita dei servizi ConFIBRA e ConGAS.

I due nuovi portali, che si aggiungono a Lighthouse, creato nel 2019 per la commercializzazione online dell’offerta Luce Green della Società, sono dedicati alla vendita di altre due componenti chiave dell’offerta Convergenze: la connessione internet ultraveloce in fibra ottica FTTH (ConFIBRA “Superfast”) e la fornitura di gas naturale (ConGAS “smart”).

L’apertura dei due nuovi siti di e-commerce rappresenta una leva fondamentale nella strategia di sviluppo futuro di Convergenze, basata sulla spinta del marketing per ampliare la propria base clienti e consolidare quella attuale, attraverso la diversificazione dell’offerta dei servizi disponibili e l’accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale. I siti web rendono, infatti, possibile raggiungere un target di utenti nazionale e sottoscrivere in pochi semplici passaggii servizi scelti direttamente online, ad un prezzo competitivo.

Il cliente potrà monitorare i consumi ed i relativi costi attraverso l’APP di Convergenze, scaricabile sul proprio smartphone gratuitamente dagli app store Apple e Google, e sempre attraverso la stessa potrà essere sempre aggiornato sulle novità del mondo Convergenze.

Rosario Pingaro, Amministratore Delegato di Convergenze, ha così commentato: “I due nuovi siti, insieme a quello già attivo, sono molto importanti poiché ci permettono di essere vicini ai clienti di tutta Italia, anche dove non abbiamo ancora punti di presenza fisici. Inoltre, aver investito anche per il rafforzamento della nostra presenza online, coerentemente con gli obiettivi strategici dichiarati in sede di IPO, è un elemento di valore, che ci distingue dalla maggior parte dei competitor, che ancora non hanno puntato sulla virtualizzazione della propria offerta. L’obiettivo di Convergenze è infatti quello di rendere tutto smart, ottimizzando i processi della customer experience e del funnel di vendita per il cliente finale”.