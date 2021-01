Ospedale di Sapri, 4 contagi tra il personale

Tre infermieri del reparto di rianimazione dell’ospedale di Sapri e una donna di una ditta esterna sono risultati positivi al coronavirus. Erano stati a contatto nei giorni scorsi sia con il paziente di Vibonati poi deceduto in un ospedale di Avellino, sia con una donna del posto già ricoverata presso l’ospedale Cardarelli di Napoli e poi, dopo le dimissioni, nuovamente trasportata in ospedale, questa volta a Sapri. Benché quest’ultima fosse stata già sottoposta a tampone al nosocomio partenopeo con esito negativo, proprio a Sapri e poi risultata positiva ma soltanto il giorno dopo il ricovero.

Considerato che le sue condizioni non permettevano di attendere la paziente è stata comunque ricoverata e sottoposta alle cure necessarie. Nonostante le precauzioni adottate dal personale sanitario il contagio si è diffuso facendo registrare 4 positività.

Al momento nessun medico risulta affetto da covid ma nei prossimi giorni saranno ripetuti i tamponi. Questa vicenda dimostra quanto sia complesso in questa fase il lavoro del personale medico e paramedico degli ospedali che in talune circostanze è costretto a mettere a repentaglio la propria salute per salvare la vita ai pazienti.

Intanto un nuovo caso di contagio è stato registrato su una paziente ricoverata presso il reparto di cardiologia.