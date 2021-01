L’almanacco del 2 gennaio 2021

E’ il 2° giorno dell’anno, 53ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 363 giorni.

Santi del giorno

Santi Basilio Magno e San Gregorio Nazianzeno (Vescovi e dottori della Chiesa)

San Blidulfo (Bladulfo, Monaco a Bobbio)

San Defendente di Tebe (Martire)

San Mainchin (Vescovo di Limerick)

San Telesforo (Papa e Martire)

San Vincenziano (Eremita)

Sant’Adalardo di Corbie (Abate)

Sant’Airaldo di Saint-Jean-de-Maurienne (Monaco e Vescovo)

Proverbio del giorno

L’anno passato è sempre lodato.

Aforisma del giorno

Se ti senti spinto dall’intemperanza, cibati della Carne e del Sangue di Cristo, che nella vita terrena praticò sì eccellentemente la sobrietà, e diverrai temperante. (S. Cirillo)

Accadde Oggi

1942 – Il più grande caso di spionaggio negli Usa

Sei nato oggi?

Sei dotato di grande determinazione, resistenza e capacità di organizzare e programmare le tue mosse anche a lungo termine. Queste doti ti spianano la strada del successo e, nel lavoro, non c’è obiettivo che tu non possa raggiungere. In amore invece dovresti imparare a vivere il rapporto con più naturalezza e spontaneità, a considerare il partner come un compagno e non come un avversario con cui competere. Solo così raggiungerai la felicità.

Celebrità nate in questo giorno

1920 – Isaac Asimov

1952 – Paolo Hendel

1991 – Davide Santon

Scomparsi oggi

1960 – Fausto Coppi