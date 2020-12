Una raccolta firme per Giuseppe Cilento nuovo presidente del Parco

Il Movimento Stelle di Vallo della Lucania propone il Sindaco di San Mauro Cilento, Giuseppe Cilento, come prossimo Presidente del nostro Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. I pentastellati sono pronti ad avviare una raccolta firme in tutto il territorio del Parco che sarà consegnato direttamente al Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Quest’ultimo, in accordo con la Regione, dovrà provvedere alla nomina.

“A nostro avviso nessuno sarebbe più indicato nel ricoprire questo delicatissimo ruolo – fanno sapere i 5 Stelle – Giuseppe Cilento è un uomo della terra e un uomo del popolo e il popolo contribuirà, grazie alla raccolta firme, a proporlo come nuovo Presidente”.

Attualmente a ricoprire la carica di presidente del Parco è Tommaso Pellegrino. Tuttavia all’indomani dell’elezione a consigliere regionale nelle fila di Italia Viva, lui stesso ha annunciato che avrebbe presto lasciato la presidenza dell’Ente.