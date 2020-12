A Sassano il concorso “Natale in casa”

Il comune di Sassano, in associazione con la Pro Loco, ha dato avvio al concorso fotografico “Natale in casa”. Possono partecipare soltanto i cittadini residenti o domiciliati presso il comune di Sassano pubblicando una foto dell’albero di Natale, o del presepe, realizzato nelle loro abitazioni sulla pagina Facebook del comune.

Il concorso prevede una serie di regolamenti che i cittadini devono rispettare in caso di partecipazione. Essa è gratuita e aperta a tutti (singoli cittadini, famiglie, commercianti, associazioni, gruppi, scuole, ecc.).

Basta inviare una sola fotografia (preferibilmente in formato jpg.) al sito Comune di Sassano-news amministrazione @sassano.informa. Nell’invito è necessario indicare l’autore della foto, l’indirizzo di domicilio/residenza, indirizzo email e numero telefonico. L’autore della fotografia, accettando il regolamento, autorizza la pubblicazione e la diffusione della foto senza pretendere nessun tipo di compenso. La classifica delle foto vincenti sarà scelta dagli utenti Facebook e i vincitori saranno coloro che riceveranno più “Mi piace”. Ai tre vincitori sarà offerto come premio un cesto contente prodotti tipici sassanesi durante la cerimonia ufficiale che si terrà il giorno 6 gennaio 2021. Ai sensi delle vigenti normative in fatto di privacy, si precisa che i dati forniti dai partecipanti saranno utilizzati ai soli fini del concorso.

I cittadini possono inviare i propri lavori dal giorno 16 dicembre 2020 al giorno 23 dicembre 2020. Le foto verranno pubblicate dal giorno 24 dicembre 2020 al giorno 5 gennaio 2021.

L’assessore comunale Maria Francesca Romanelli dichiara che “L’idea iniziale era quella di indire un concorso ed una mostra fotografica natalizia, ma si è preferito trasformarla in un concorso virtuale su Facebook a causa della pandemia”. Anche il presidente della Pro Loco, Antonello Aumenta, aggiunge che questo concorso può essere un modo diverso di socializzazione per i cittadini di Sassano in questo periodo natalizio così particolare.