Le Pro Loco di Cilento e Alburni pronte ad illuminare il Natale 2020

Piccoli paesi e città del Cilento, Vallo di Diano e Alburni pronte ad illuminarsi in vista del Natale 2020.

Alcuni comuni hanno scelto di non far mancare la consuete luci di Natale per le vie dei centri, altri hanno optato per delle festività all’insegna della sobrietà e quindi senza l’installazione delle luminarie come nel caso di Sanza; infine in altri paesi sono state associazioni e privati ad aver proposto di illuminare piazze e strade, riprendendo un progetto ideato dallo speaker radiofonico Pippo Pelo. Quest’ultimo ha lanciato l’iniziativa “IlluminiAMO Salerno” affinché tutti addobbino i propri balconi con luci natalizie per compensare l’assenza di luci nelle strade.

E dopo Salerno, capitale italiana delle Luci d’Artista, anche altri centri cilentani stanno aderendo a questa iniziativa. Ha cominciato la Pro Loco di Auletta, sono seguite altre iniziative, da Caggiano a Camerota. Protagoniste sono le Pro Loco che chiedono di addobbare i balconi per “accendere la speranza” e dalle 19 dell’8 dicembre tutte le luci si accenderanno all’unisono.

Alla medesima iniziativa hanno aderito anche le associazioni locali di Vallo della Lucania, Perito, Piano Vetrale(Comune di Orria), Gioi, Centola, Laurino, Polla, Montano Antilia, Ogliastro Cilento, Teggiano, Postiglione, Serre, Castelcivita, Petina, Sicignano degli Alburni.

Anche Castellabate condivide l’iniziativa “IlluminiAMO” che propone alla cittadinanza e ai commercianti di addobbare i propri balconi, le facciate e le vetrine dei pubblici esercizi con luci natalizie. L’amministrazione comunale, in considerazione del momento particolarmente delicato, ha deciso quest’anno di destinare i fondi solitamente spesi per le luminarie natalizie a scopi benefici e a servizio alla cittadinanza in difficoltà economica. Il Comune ha comunque previsto di collocare un semplice ma simbolico albero luminoso per ogni frazione di Castellabate e di attivare la musica in filodiffusione su Corso Matarazzo.

Saranno installate anche a Laurito le luci natalizie. “Quest’anno, anche grazie ad un invito della Pro Loco, i cittadini potranno sfruttare l’elettrificazione del Comune di Laurito, per alimentare le proprie luci, sulle finestre e sui balconi, lungo il corso. Sarebbe un bel segno di speranza e di fiducia. Quest’anno sarà diverso, ma ci sarà, comunque, la magia del Natale”, spiega il sindaco Vincenzo Speranza. Dopo Laurito anche Capaccio Paestum ha deciso di incentivare l’iniziativa privata di installazione di luminarie natalizie.

A Prignano Cilento, invece, sarà il Comune ad installare le luminarie lungo le vie del paese. L’amministrazione di San Pietro al Tanagro ha scelto la sobrietà: sarà illuminata la cupola del campanile della Chiesa e allestito un albero in piazza Quaranta.

Luci natalizie gratuite a chiunque ne faccia richiesta: è l’iniziativa della Pro loco di Ottati. Il progetto consiste nel consegnare gratuitamente luci natalizie a chiunque ne faccia richiesta, per consentire l’illuminazione del paese in occasione delle imminenti festività. Le stesse saranno accese a partire dalle 19 dell’8 dicembre. Per tutte le informazioni necessarie è possibile contattare i numeri 333 2781169 o 3471211466.

Forum dei Giovani protagonista a Laureana Cilento: domani alle ore 18 organizzerà l’accensione dell’Albero di Natale.