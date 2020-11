“Suo figlio ha ordinato delle mascherine”: allarme truffe a Palinuro

CENTOLA. Da giorni ormai nella frazione Palinuro del comune di Centola si aggira un uomo che spacciandosi per farmacista venderebbe in maniera illecita pacchi di mascherine di protezione facciali. La frase di rito sarebbe sempre la stessa: “sono un farmacista, lavoro alla farmacia di Centola, suo figlio ha ordinato queste mascherine, posso lasciarle a lei”= Così prevalentemente in piazza Virgilio e sempre nel pomeriggio intorno alle ore 17:00 l’uomo mette in pratica la tentata truffa ai danni di persone, per lo più anziane.

Diversi coloro che hanno acquistato il pacco di mascherine per 20 euro credendo alle parole del falso farmacista.

Stando alle testimonianze raccolte ad agire sarebbe un uomo con accento napoletano, qualcuno lo avrebbe anche riconosciuto perché in passato girava per il paese per vendere calzini, magliette e vari articoli di abbigliamento intimo. Al momento nessuno avrebbe denunciato alle forze dell’ordine, vista anche l’esiguità della cifra richiesta.