Covid: 24 nuovi contagi in Cilento, Vallo e Golfo di Policastro

Nuovo incremento di contagi nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ma come nei giorni precedenti gran parte dei pazienti positivi al Covid19 sono asintomatici o presentano lievi sintomi. Inoltre il numero complessivo dei nuovi positivi è in calo per il terzo giorno consecutivo (nelle scorse 24 ore erano stati calcolati 23 positivi a cui si erano aggiunti 7 casi a Siciginano degli Alburni conteggiati in ritardo, per un totale di 30 casi). Nelle ultime ore c’è stata necessità di trasferire in ospedale soltanto un cittadino di Vallo della Lucania, ricoverato ad Agropoli in terapia sub-intensiva. Le sue condizioni sono comunque in miglioramento.

Covid: i nuovi casi nel Vallo di Diano

Nel comprensorio del Vallo di Diano gli ultimi casi sono stati segnalati a Buonabitacolo (4 in tutta la giornata di ieri), a Montesano sulla Marcellana (2), Sala Consilina (1) e Caggiano dove a risultare positivo è stato l’ex sindaco e presidente della Riserva Sele – Tanagro Michele Caggiano.

I dati del Cilento

Nel comprensorio cilentano si è segnalato un contagio a Celle di Bulgheria, 3 a Roccadaspide, 2 a Casal Velino. Il sindaco di Salento, Gabriele De Marco, ha confermato la presenza di due cittadini positivi al covid sul territorio. 3 nuovi contagi ad Agropoli (si attende la conferma per altre due persone che dovrebbe arrivare oggi).

La situazione a Vallo della Lucania

Apprensione a Vallo della Lucania dove è risultata positiva una insegnante della scuola materna “Rodari”. La donna è asintomatica ed è in isolamento. L’istituto è stato chiuso anche se da lunedì la Regione ha comunque disposto la cessazione delle attività in presenza anche per nidi e micronidi. Martedì verranno sottoposti a tampone i bambini della classe dell’insegnante contagiata in modalità drive in presso il polo fieristico. Attualmente a Vallo della Lucania si segnalano 15 casi, tra cui un ospedalizzato.

All’ospedale San Luca, sono positivi 4 medici, un infermiere e un fisioterapista. A questi si è aggiunto questa sera un tecnico.

Covid nel Golfo di Policastro

Anche all’ospedale di Sapri si segnalano dei sanitari contagiati: 3 persone tra medici e infermieri. Nella cittadina del Golfo di Policastro sono emerse nuove positività ieri. Sono 2 che portano il totale dei contagiati a 37. Un contagio anche ad Ispani e Vibonati (in quest’ultimo comune si è registrata anche una guarigione).

Nessun nuovo contagio nel comprensorio alburnino.