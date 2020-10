Sapri: tre contagi tra medici e infermieri dell’ospedale

La situazione covid nel Golfo di Policastro comincia ad essere molto complessa anche dal punto di vista sanitario, così come accade purtroppo in altre parti della Regione Campania. A Sapri fortunatamente tutto è ancora gestibile, ma con l’aumentare dei casi aumentano di conseguenza le criticità anche nel plesso ospedaliero. Sono 3 al momento i contagi che interessano direttamente il personale sanitario dell’Ospedale dell’Immacolata: un medico, una ostetrica e una infermiera.

Capitolo pazienti: per un uomo contagiato c’è la necessità di essere trasferito in un reparto covid attrezzato, ma non ci sono posti ne ad Agropoli (è aperto da qualche giorno ma i pochi posti sono già tutti occupati) né altrove.

La paziente in isolamento da ieri, invece, essendo in buone condizioni quest’oggi sarà dimessa e dunque resterà in isolamento domiciliare.