Stella Cilento e Casal Velino in lutto per la tragica morte di Nicol Esposito

Tragedia a Stella Cilento in località Caselle. Un ragazzo di 22 anni, Nicol Esposito, originario di una frazione del Comune di Casal Velino, ha perso la vita travolto da un mezzo agricolo. Il giovane stava caricando il trattore su un carrello quando il mezzo si è improvvisamente ribaltato. Nicol è rimasto intrappolato riportando gravissime ferite. A far scattare l’allarme il fratello che impotente ha assistito al tragico incidente. I due ragazzi stavano lavorando insieme. Non appena il fratello si è reso conto della gravità della situazione ha fatto scattare l’allarme.

Con un altro mezzo agricolo presente sul posto ed aiutato da altre persone subito accorse in ha liberato il fratello ma purtroppo per il Nicol non c’è stato nulla da fare. Quando i sanitari del 118, con una ambulanza rianimativa della Misericordia di Vallo sono giunti sul posto, hanno potuto solo constatare l’avvento decesso. Il corpo del ragazzo era rimasto schiacciato sotto il mezzo pesante.

La tragedia è accaduta nel pomeriggio di ieri intorno alle 16,30. Sul posto per le indagini di rito i carabinieri della stazione di Sessa Cilento e della compagnia di Vallo diretti dal capitano Annarita D’Ambrosio. Della vicenda è stato informato il magistrato di turno presso procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Sul posto è giunto anche il medico legale.

Nicol è morto per le gravi ferite riportate nel drammatico incidente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il 22enne stava lavorando con fratello. Entrambi stavano caricando il trattore su un carrello quando il mezzo agricolo si è improvvisamente ribaltato. Il fratello non ha potuto fare niente per evitare la tragedia.

La famiglia Esposito originaria di Carullo nel comune di Casal Velino ha un’azienda di lavori agricoli e movimento terra in località Verduzio lungo la strada Pedemontana. Ieri pomeriggio i due fratelli stavano caricando il trattore piccolo (cingolato) su un carrello attaccato ad un altro trattore non cingolato. Non è da escludere che uno dei cingoli sia uscito fuori asse e si sia ribaltato.

Una tragedia immane. La famiglia Esposito si occupano da anni di questi lavori, ieri purtroppo qualcosa è andato storto. Nicol è deceduto praticamente sul colpo tra le urla strazianti del fratello. Sul posto sono arrivate subito altre persone che l’hanno estratto il corpo del giovane da sotto al mezzo. La notizia si è diffusa velocemente nei due comuni. Sotto choc le due comunità locali dove Nicol e la famiglia Esposito sono conosciuti da tutti. Un gran lavoratore, un ragazzo nel pieno degli anni che amava la vita. Solo un mese il ragazzo aveva festeggiato il compleanno. Un destino atroce lo ha strappato per sempre alla della sua famiglia.