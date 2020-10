Erosione costiera tra Pollica e Casal Velino: bando per i lavori

Buone notizie per il litorale compreso tra Pollica e Casal Velino. Dopo che la Regione Campania ha finanziato le opere di completamento del progetto congiunto per la mitigazione del fenomeno di erosione costiera per un totale di oltre tre milioni di euro, si avvia l’iter per pubblicare il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale. I lavori prenderanno il via entro il prossimo anno e permetteranno di tutelare e proteggere la costa compresa tra Pioppi e Casal Velino, nello specifico il tratto che va da Torre La Punta a Torre Telegrafo.

Il progetto era stato avviato già nel 2016 e coinvolse anche il Comune di Ascea, Regione, Provincia e Autorità di Bacino Sinistra Sele.

L’intervento permetterà di garantire il ripascimento costiero e anche di proteggere il litorale compreso tra i due comuni, considerato che in alcuni punti il mare arriva a ridosso delle infrastrutture.