Ascea, malati covid verso la guarigione

“Poco fa l’ASL mi ha comunicato che il primo tampone effettuato a due persone (di un unico gruppo familiare), in precedenza asintomatici, è risultato negativo. Siamo in attesa del secondo tampone. Cari auguri alla famiglia interessata”. Così il sindaco di Ascea, Pietro D’Angiolillo.

Il primo cittadino traccia il bilancio dell’emergenza sul territorio.

“Allo stato attuale – dice – ad Ascea vi sono: 1) n. 5 asintomatici, non residenti, in una struttura di accoglienza; 2) n. 1 asintomatico, non residente, in una seconda casa.

Comunico, pertanto, che sono in totale 6 le persone affette da Covid e asintomatiche in quarantena ad Ascea”.

“Invito tutti a comportanenti virtuosi e rispettosi delle regole”, conclude.