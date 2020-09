Cilento, Diano e Alburni: dalla Regione fondi per il maltempo

La Regione Campania ha pubblicato il Decreto del Commissario Delegato relativo all’“Approvazione del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionale eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania – Secondo Stralcio”. In quel periodo diverse aree del comprensorio cilentano, in particolare costiero ma anche interne, subirono notevoli danni provati soprattutto da piogge e mareggiate.

Tra gli enti destinatari di fondi (secondo lotto) c’è Aquara che riceve circa 30mila euro per la sistemazione ed asfaltatura del tratto di strada comunale in Località Piano Maiuri a seguito dei danni subiti a causa delle avverse condizioni meteo del 22/12/2019.

Sono in totale 43 gli interventi finanziati dalla Regione Campania: a luglio hanno ricevuto fondi, infatti, anche Casal Velino per la sistemazione della testata del molo (170 mila euro), e il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro per interventi sul fiume Tanagro.