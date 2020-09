Ciao estate: arriva l’autunno con piogge, venti forti e mareggiate

Brusca svolta meteo in arrivo. Finora settembre è scorso con clima ancora estivo nonostante qualche temporale sparso, ma da domani l’estate ci saluterà. Sarà un cambio brusco e repentino a causa dell’arrivo di aria fredda dalla Groenlandia. Una serie di perturbazioni, sospinte da forti venti di libeccio attraverseranno l’Italia portando maltempo anche sul Cilento. Anzi, secondo le proiezioni la Campania sarà probabilmente la regione più colpita da piogge e temporali anche intensi sia venerdì che sabato.

omenica, dopo una iniziale pausa, si formerà una bassa pressione che provocherà nuove forti precipitazioni. In totale sulla nostra regione potranno cadere fino a 200mm in soli 3 giorni, un valore molto alto. Attenzione anche alle mareggiate che investiranno la costa. Crollo termico con le massime che non andranno oltre i 17 – 18 gradi, ben 10 gradi di differenza rispetto ai valori attuali.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano per il week end.

VENERDÌ: cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi. Temperature in calo. Venti in rinforzo di libeccio e mare mosso.

SABATO: ancora tempo instabile con precipitazioni alternate a pause. Temperature ancora in calo e sotto la media stagionale. Le massime non andranno oltre i 17 gradi. Venti forti e mare agitato.

DOMENICA: al mattino cielo parzialmente nuvoloso, poi rapido peggioramento per l’arrivo di una bassa pressione con forti piogge e temporali dal pomeriggio. Temperature sotto media, venti forti di libeccio e mare agitato con mareggiate sulle coste. Si invita a seguire le allerte della Protezione Civile che saranno emanate nelle prossime ore.