Celle di Bulgheria: punta a lavori di messa in sicurezza

Il Comune di Celle di Bulgheria approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento per lavori di messa in sicurezza e riqualificazione energetica per il tetto dell’edificio dell’ex scuola elementare di Poderia. Il progetto è stato redatto dall’ingegnere Roberto Cavalieri per un importo complessivo di 150 mila euro, di cui circa 119 mila euro per il costo dei lavori e circa 31 mila euro per le somme a disposizione della stazione appaltante.

L’amministrazione comunale, con a capo il sindaco Gino Marotta, punta a ricevere un contributo di 50 mila euro da parte del Ministero dell’Interno, per finanziare una parte dell’intervento.

Il Decreto del Ministero dell’Interno assegna ai Comuni un contributo sulla base della popolazione residente, per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico o sviluppo territoriale sostenibile.

I lavori dovranno avere inizio entro e non oltre il 15 maggio 2021, pena la decadenza del finanziamento.