Salento: ok all’adeguamento di locali comunali con i fondi del Ministero

Anche il Comune di Salento ha ricevuto i finanziamenti da parte del Ministero dell’Interno. Si tratta di fondi che saranno utilizzati per le opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. In tal senso, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gabriele De Marco, ha deciso di approvare il progetto per lavori di completamento, adeguamento funzionale e relativa sistemazione esterna dei locali comunali ubicati alla frazione Palazza.

Il progetto è stato redatto dal geometra Sabato di Nicuolo per un costo totale di 50 mila euro, di cui circa 38 mila euro per lavori compresi oneri di sicurezza e il resto per le somme a disposizione dell’amministrazione.

L’intervento è interamente finanziato dai contributi del Ministero.