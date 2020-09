Vallo della Lucania, approvato nuovo regolamento Imu

VALLO DELLA LUCANIA. Nella seduta dell’ultimo Consiglio Comunale è stato approvato il nuovo Regolamento IMU. L’elaborazione del nuovo disciplinare si è resa necessaria al fine di adeguarlo e renderlo compatibile con la riforma nazionale in tema di imposta sugli immobili. Infatti la L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione della IUC e ha contestualmente introdotto una nuova disciplina per l’imposta municipale propria (IMU).

Nel Regolamento vengono confermate alcune situazioni di tutela, come ad esempio l’equiparazione ad abitazione principale delle abitazioni possedute da anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari e inserite nuove tutele per il contribuente, in aggiunta a quanto già previsto nel regolamento Generale delle Entrate.

Tra le agevolazioni la riduzione della base imponibile per fabbricati inagibili o inabitabili, l’esenzione per i terreni agricoli e per quelli in comodato destinati a scopi istituzionali o statuari. Il nuovo regolamento è stato pubblicato ieri sul sito del Comune di Vallo della Lucania.