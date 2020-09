Wiki Loves Monuments Italia: Atena Lucana c’è

Anche quest’anno il Comune di Atena Lucana ha aderito a Wiki Loves Monuments. L’iniziativa, che ha come scopo la creazione di un database fotografico online che possa catalogare i monumenti italiani contribuendo a illustrare voci nuove su Wikipedia, riparte per l’anno 2020 con solide basi e conferma importanti collaborazioni, come quella con la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, che ha coinvolto fotografi professionisti nella fase finale di selezione delle foto.

Atena Lucana sostiene con grande entusiasmo il progetto che permette di valorizzare il patrimonio culturale italiano; nel grande concorso fotografico i cittadini di tutto il mondo sono invitati a fotografare le bellezze del proprio patrimonio culturale, condividendo gli scatti con licenza libera su Wikimedia Commons, il grande database multimediale connesso a Wikipedia.

C’è tempo fino al 30 Settembre per caricare la foto e provare a vincere il concorso (clicca qui).