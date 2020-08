Anche il Comune di Ispani ha detto sì all’ambulatorio Bimed

ISPANI. Un ambulatorio medico “Bimed We Care”. Il Comune di Ispani, attualmente commissariato, aderisce alla proposta dell’Associazione BIMED – Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo, in cui viene promosso un progetto sperimentale, finalizzato a strutturare un sistema complementare al SSN per la prevenzione, la cura, la salute e il benessere della popolazione.

Il progetto denominato “Ambulatori Bimed We Care” ha l’obiettivo di istituire piccoli ambulatori di prossimità dotati di telemedicina che si occupino di prevenzione e diagnosi, nelle aree interne di Salerno ed Avellino.



Il progetto è in partnerschip con Banca Intesa San Paolo.

L’Ente ha concesso un piccolo contributo di 200 euro alla Bimed e si è candidato ad ospitare ambulatori nel triennio 2020/2022.



Nei mesi scorsi anche altri Comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni hanno aderito al progetto mettendo a disposizione anche dei lavori per gli ambulatori.