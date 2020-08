Scogliere di Agnone: un progetto da 4,5 milioni

Un importante progetto per il rifacimento delle scogliere di Agnone Cilento, poste a difesa della costa. Ad approvarlo la giunta comunale di Montecorice pronta ad avviare gli interventi.

Questi risultano necessari perché la barriera esistente è ormai danneggiata e occorre tutelare la fascia costiera che risente del fenomeno dell’erosione. Ciò determina non solo problemi al comparto turistico per la riduzione delle spiagge, ma anche un pericolo per le infrastrutture considerato che con le mareggiate spesso si determinano problemi.

Scogliere di Agnone, il progetto

Il progetto per il rifacimento delle scogliere di Agnone ha un costo di poco superiore ai 4,5milioni di euro.

“La progettazione è stata realizzata con la consulenza specialistica dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” e prevede, tra le altre cose, l’utilizzo per la mantellata, di massi naturali di IV categoria in sostituzione dei precedenti che erano di III categoria”, ha spiegato il sindaco Pierpaolo Piccirilli.

Comune punta a fondi regionali

“Già nella giornata di domani invieremo il progetto all’attenzione della Giunta Regionale per il definitivo, urgente e necessario finanziamento”, ha concluso il primo cittadino.