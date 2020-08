Fondi non corrisposti: Casal Velino cita in giudizio la Regione

CASAL VELINO. Comune in giudizio contro la Regione. La vicenda è relativa a risorse per la rete fognaria assegnate dall’Ente di Palazzo Santa Lucia al Comune cilentano nel 2008. Nello specifico 208mila euro per Marina di Casal Velino e Verduzio e 103euro per Casal Velino Marina. Nonostante i solleciti ad oggi la Regione non ha ancora versato delle somme a copertura di un mutuo da rimborsare al Comune.

Di qui la decisione dell’amministrazione guidata dal sindaco Silvia Pisapia, di affidare incarico legale per agire in giudizio per il recupero delle somme spettanti.

Non è la prima volta che si verificano tali episodi. Lo scorso anno l’amministrazione comunale avviò interventi per garantire il recupero dell’annualità 2018 di un mutuo per i lavori eseguiti presso gli impianti sportivi. Anche in quel caso fu contestata l’inadempienza della Regione Campania.