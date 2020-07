Pollica, rimase coinvolto in incidente stradale: morto 58enne

Rimase coinvolto in un incidente stradale, morto dopo circa due mesi di agonia. La vittima è un 58enne di Pollica, Stefano Palumbo, coinvolto in un incidente stradale. L’uomo, in sella al suo scooter, si era scontrato frontalmente in località Santa Venere, tra Pioppi e Pollica capoluogo, con una Fiat Punto. Ad avere la peggio era stato proprio il centauro che riportò un politrauma con emorragia cerebrale, tanto da rendere necessario il ricovero in Rianimazione presso la struttura ospedaliera di Vallo della Lucania.

Successivamente il trasferimento a Napoli dove purtroppo è deceduto.

Le indagini sul caso vennero affidate i carabinieri della locale stazione di Pollica. Rimase illeso il conducente dell’automobile che dopo il sinistro venne sottoposto anche all’alcol test, risultato negativo.