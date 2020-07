Agropoli, incidente sul Lungomare, famiglia in ospedale

Potrebbe essere stato un colpo di sonno del guidatore la causa dell’incidente stradale avvenuto poco prima delle 16 ad Agropoli, nei pressi del Lido Raggio Verde. Un’auto, una Fiat Bravo, per cause ancora in via d’accertamento è finita fuori strada andando ad impattare contro una Fiat 500 in sosta.

All’interno della prima vettura c’era un’intera famiglia: mamma, papà e due figli. La donna ha sbattuto il viso contro il cruscotto. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasferito i malcapitati in ospedale per accertamenti.

Per fortuna le loro condizioni non sono gravi. Da chiarire la dinamica del sinistro.