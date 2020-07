Sapri: ecco tutte le tariffe per la sosta

Il Comune di Sapri ha fissato le tariffe per la sosta valide per l’intera stagione estiva, fino al prossimo 30 settembre. Oltre ai ticket per il parcheggio ad ore istituito un ticket valido per un’intera giornata. Il costo è di € 6,00 ed è valido su tutte le zone dove è regolamentata la sosta a pagamento. In alternativa è previsto un ticket di € 3,00 per l’intera giornata da attivare al parcometro presente nella zona del Campo Sportivo. Per la medesima area è possibile richiedere un Pass gratuito per ogni nucleo familiare residente nel Comune di Sapri valido per un solo veicolo.

Nella zona dell’Area antistante Campo Sportivo, (solo dove installata segnaletica orizzontale di colore blu) la tariffa è di € 0,50 per ora di sosta o frazione mediante utilizzo del parcometro dalle ore 08.00 alle ore 24.00. In altre aree è previsto il pagamento di € 1,00 per ora di sosta o frazione mediante utilizzo del parcometro o acquistando ticket presso i rivenditori autorizzati presenti.

In questo caso le aree di sosta sono:

a) Via Marsala (tratto da intersezioni con le vie Impieri e Principe Amedeo), Via L. da Casoria e C.so Umberto I (tratto tra le intersezioni con le Vie Villa Comunale e L. da Casoria) dalle ore 08.00 alle ore 24.00 – Periodo dal 25.06.2020 al 30.09.2020 ovvero dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dal 01.10.2020 al 31.12.2020;

b) P.zza Vittorio Veneto dalle ore 08.00 alle ore 22.00 – periodo dal 25.06.2020 al 31.12.2020;

c) P.zza R. Elena (tratto tra le intersezioni con Vico Italia e Via del Conte) dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00 – periodo dal 25.06.2020 al 30.09.2020;

d) C.so Italia (tratto tra le intersezioni con Via del Conte e Vico delle Sirene) dalle ore 08.00 alle ore 24.00 – periodo dal 25.06.2020 al 30.09.2020;

Previsto il pagamento di € 2,00 per ora di sosta o frazione mediante utilizzo del parcometro o acquistando ticket presso i rivenditori autorizzati presenti sulle zone: Area ex Agip dalle ore 08.00 alle ore 24.00 – periodo dal 25.06.2020 al 30.09.2020; Via Verdi (solo su area dove risulta debitamente installata segnaletica orizzontale di colore blu e verticale come da Codice della Strada) dalle ore 08.00 alle ore 20.00 – periodo dal 25.06.2020 al 30.09.2020.