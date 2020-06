Morigerati, bus navetta gratuita per i turisti

MORIGERATI. Diventano ancor più vicine le Grotte del Bussento e le bellezze di Morigerati e Sicilì, grazie al Comune che ha deciso di offrire anche quest’anno un bus navetta gratuito per accompagnare i turisti dal golfo di Policastro a Morigerati, e viceversa al mare gli ospiti che scelgono le strutture dell’ospitalità diffusa Morigerati Paese Ambiente. Un modo per offrire un servizio nella particolare estate del Coronavirus. L’iniziativa, che partirà il 1° luglio e durerà fino al 31 agosto 2020, è promossa in collaborazione con Lamanna Autolinee e l’Oasi Wwf Grotte del Bussento.

La navetta collegherà tutti i giorni i paesi di Morigerati e Sicilì con il golfo di Policastro, con fermate a Sapri, Villammare, Capitello, Policastro, Sicilì e Morigerati. Il servizio sarà gratuito sia per l’andata che per il ritorno (con prenotazione obbligatoria) per tutti coloro che sceglieranno di visitare l’Oasi Wwf Grotte del Bussento (pagando solo il ticket dell’ingresso); sarà inoltre gratuita per tutti gli ospiti dell’ospitalità diffusa di Paese Ambiente, che potranno così raggiungere il mare senza nessun costo. «Accorciamo le distanze rispettando l’ambiente – spiega la sindaca Vincenzina Prota – e offrendo un servizio a chi vorrà visitare i nostri luoghi».

INFO E PRENOTAZIONI AL NUMERO 346 2353410 GLI ORARI DA SAPRI (piazza San Giovanni)

10:00 (10:30 Sicilì -10:45 Morigerati)

13:45 (14:15 Sicilì – 14:30 Morigerati)

18:30 (19:00 Sicilì -19:15 Morigerati)

ORARI DA MORIGERATI (piazza Piano la Porta)

7:45 (Sicilì 8:00- Sapri 8:30)

11:00 (Sicilì 11:15- Sapri 11:30)

16:00 (Sicilì 16:15 – Sapri 16:45)