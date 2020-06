Padula: aperte le iscrizioni al Campo Estivo

PADULA. Si sono aperte ieri le iscrizioni al Campo Estivo 2020 “Ripartiamo insieme” per i minori 0-10 anni residenti nel Comune di Padula. Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 6 luglio al 7 agosto 2020 presso i locali del plesso scolastico “San Francesco”.

Dopo la chiusura delle scuole, mesi di didattica online e di isolamento in casa, con l’attivazione del campo estivo l’Amministrazione comunale intende provare ad accorciare le distanze per tornare a giocare insieme, all’aria aperta, e divertirsi in sicurezza.

Il servizio verrà formulato nel rispetto delle linee guida sull’emergenza covid con micro gruppi che avranno un educatore dedicato, evitando, in tal modo, attività di intersezione tra gruppi diversi e mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.

Grande attenzione sarà dedicata all’igiene, alla pulizia e al rispetto del protocollo sanitario.

“La collaborazione con le famiglie sarà fondamentale per il buon funzionamento del servizio, dall’organizzazione degli ingressi, con la misurazione della temperatura, all’uso delle mascherine per i bambini dai 6 anni in su, al monitoraggio dello stato di salute dei bambini e dei membri della famiglia. Per tale motivo verrà sottoscritto un patto di responsabilità con cui le famiglie e l’ente gestore si impegnano a rispettare una serie di regole e accorgimenti per prevenire i contagi”, fanno sapere da palazzo di città.

Sarà cura dei genitori provvedere al trasporto dei bambini presso la sede del campo estivo, ma, a differenza degli anni precedenti, non sarà previsto alcun contributo economico, a carico delle famiglie, per la partecipazione al campo estivo.

Il campo estivo sarà aperto presumibilmente dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. La domanda di iscrizione dovrà essere compilata sull’apposito modello scaricabile dal sito istituzionale www.comune.padula.sa.it o disponibile presso l’ufficio protocollo dell’Ente e dovrà pervenire entro e non oltre il 29 giugno 2020, a pena di esclusione, via PEC all’indirizzo protocollo.padula@asmepec.it o consegnata a mano presso l’ufficio protocollo della Casa Municipale di Padula.