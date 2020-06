Send an email

Follow on Twitter

Risolto il “mistero” delle attrezzature da sub rinvenute a Mezzatorre

Risolto il mistero delle attrezzature da sub rinvenute sul litorale di Mezzatorre, a San Mauro Cilento. Un cittadino del napoletano si è presentato agli uomini della guardia costiera e ha rivendicato la proprietà degli oggetti. L’uomo ha raccontato di averli persi il giorno precedente.

È stato redarguito dalle autorità considerato che non aveva denunciato l’accaduto. Il rinvenimento delle attrezzature, pertanto, aveva fatto scattare una task force temendo che queste appartenessero ad un sub disperso in mare.

Alle ricerche hanno partecipato gli uomini delle capitanerie di porto di Agropoli e Palinuro ed un elicottero dei vigili del fuoco.