Cilento: attrezzature rinvenute in spiaggia, si teme sub disperso

Ricerche in corso nel mare del Cilento. L’allarme è scattato questo pomeriggio dopo che una boa con attrezzature subacquee si è spiaggiata sulla costa di Mezzatorre, nel comune di San Mauro Cilento. Ciò lascia presupporre che un sub potrebbe essere disperso in mare. Sulle sue tracce gli uomini delle capitanerie di porto di Agropoli e Palinuro ed un elicottero dei vigili del fuoco che stanno monitorando un vasto tratto di mare.

La guardia costiera invita chiunque abbia notizie utili a risalire al proprietario della boa a fornire indicazioni.

È possibile che l’attrezzatura sia stata persa da qualche pescatore subacqueo, ma al momento non è da escludere che qualcuno sia disperso in mare e per questo è scattata la task force per le ricerche.