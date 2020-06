Nuovo singolo per il cantautore capaccese Davide Napoleone

Nuovo lavoro discografico per il capaccese Davide Napoleone. Il cantautore lo scorso 17 giugno ha pubblicato su tutte le piattaforme digitali un nuovo singolo intitolato Amalfi, ispirato alla città della Costiera e ad un personaggio che ha saputo raccontarla. Tutto è nato per caso: «Lo scorso anno un mio amico, originario della Costiera Amalfitana, ha ricostruito l’albero genealogico di famiglia e ha ritrovato le lettere di un suo antenato, Vito Manzo, scritte al fratello mentre era in guerra, durante il secondo conflitto mondiale. C’erano anche delle poesie che ho iniziato a musicare per gioco», dice Davide, ispirato e suggestionato anche da una casuale “omonimia” considerato che Vito Manzo era da tutti conosciuto come “Napoleone“.

La canzone narra la storia di un amore che sembra impossibile ma che invece si realizza con la complicità dei luoghi magici che le fanno da cornice. Il testo parla anche della paura per il futuro incerto e di uno dei simboli della Costiera: i limoni.

Un sound fresco e internazionale per una canzone senza tempo che dal passato ci riporta al presente e, in omaggio al Sud Italia, usa il dialetto.

Amalfi anticipa un disco già in fase di elaborazione e completamente ispirato ai testi di Vito Manzo.

Il brano, riadattato e cantato da Davide Napoleone, è prodotto da Napoleone e Fractae, mix e master Simone Sproccati per l’etichetta Tippin’the velvet. Per l’artista capaccese la nuova canzone e l’album in uscita arricchiscono un già ricco curriculum, sia come autore che come cantante.