Salernitana: il cammino granata dopo la ripresa con date ed orari

E’ ormai prossima, dopo lo stop delle attività per l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, la ripartenza del torneo cadetto. E’ stato reso noto, oggi, anche il calendario dalla decima sino alla diciassettesima giornata della Serie B, con date ed orari ben delineati. Si conosce, quindi, anche tutto il cammino della Salernitana guidata dal tecnico Gian Piero Ventura, che nell’ultima uscita venne sconfitta a Perugia. I granata, in piena zona play-off, ripartono nella speranza di poter rincorrere un posto utile al salto in Serie A. I quarantadue punti conquistati, a tre lunghezze dalla quarta piazza, valgono, al momento, il settimo posto in graduatoria.

Il calendario della Salernitana

I granata ripartiranno dalla giornata numero 29, di Seie B, in pratica tra una settimana. La ripresa ufficiale si avrà il prossimo 20 giugno, alle ore 18:00, in casa con il Pisa. Dopo sei giorni, alle ore 21:00, trasferta sul campo della Virtus Entella, mentre il 29 si ritorna allo stadio Arechi contro la Cremonese, alle 18:45. Derby il 3 luglio, nella giornata numero 32 contro la Juve Stabia. Alle 21:00 i granata, ancora in casa, affronteranno le vespe di Castellammare di Stabia. Una settimana dopo, invece, faranno visita, alle 21:00, all’Ascoli prima di ritornare tra le mura amiche, il 13 luglio alle 21:00, contro il Cittadella.

Gara esterna a Crotone il 17, nella giornata numero 35, sempre alle 21:00, stesso orario della sfida casalinga con l’Empoli in programma la settimana successiva, quando mancheranno 180 minuti alla fine della stagione regolare. Le ultime due giornata, ancora da definire per gli orari, vedranno la Salernitana sul campo del Pordenone, prima della chiusura, interna, con lo Spezia. La sfida tra Salernitana e Cremonese, inoltre, sarà visibile in chiaro sulle rete RAI. Poi, in caso di reale, e sperata, chiusura del torneo cadetto spazio a play-off e play-out.