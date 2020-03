Serie B: la Salernitana delude a Perugia

Cade ancora in trasferta la Salernitana, che dopo i passi falsi con Chievo Verona e Frosinone cede il passo anche con il Perugia. E Mazzocchi, alla prima rete in Serie B, a decidere la sfida a metà della prima frazione. in una gara giocata a porte chiuse per l’allarme del Coronavirus.

La cronaca del match

Parte meglio il Perugia che prova a creare da subito pericoli dalle parte di Micai. Gli umbri presidiano la metà campo granata, concedendo ben poco alla manovra sterile della squadra campana. E’ proprio la squadra di Serse Cosmi a passare a metà della prima frazione: Nicolussi combina con Di Chiara servendo cosi Mazzocchi, alla prima rete in Serie B, che con un colpo in bello stile al volo supera destro e batte Micai. L’unica occasione dei 45′ iniziali per i granata arriva al 25′: Cerci, di sinistro, impegna, dal limite, Vicario, estremo difensore dei grifoni, il Perugia, senza rischiare troppo, torna negli spogliatoi cosi in vantaggio di una rete.

Nella ripresa in casa Salernitana, alla ricerca di dare un maggior peso al reperto offensivo, Jallow rileva Maistro. Granata pericolosi al 10′ , sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma Vicario chiude bene salvando i suoi. Al 20′ , sul fronte opposto, Micai è bravo, invece, su Nicolussi, lasciando il parziale sempre sull’1-0 per il Perugia. Di Chiara, al 25′, sempre per i grifoni sfiora il palo al 25′. Granata nuovamente pericolosi due volte intorno alla mezzora, ma ne Jallow ne Lopez trovano il guizzo vincente. Nel finale il risultato non cambia più. il Perugia torna al successo, per i granata testa alla prossima sfida di venerdi, quando all’Arechi arriverà il Pisa.

Perugia-Salernitana 1-0 il tabellino

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Rosi, Sgarbi, Falasco; Mazzocchi, Falzerano, Greco, Nicolussi Caviglia, Di Chiara; Falcinelli (30′ st Iemmello), Melchiorri. A disp.: Fulignati, Albertoni, Rajkovic, Benzar, Nzita, Carraro, Konate, Kouan, Dragomir, Buonaiuto, Capone. All. Cosmi

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Billong, Heurtaux; Kiyine, Akpa Akpro, Dziczek (11′ st Capezzi), Maistro (1’st Jallow), Lopez; Cerci (35′ st Cicirelli), Gondo. A disp.: Vannucchi, Migliorini, Curcio, Karo, Iannone, Jaroszynski. All. Ventura (assente per malore accusato poco prima della sfida)

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno

MARCATORI: 22′ pt Mazzocchi (P)

NOTE: Ammoniti: Greco, Sgarbi (P); Kiyine, Dziczek, Gondo (S)