Obbligo mascherine: parziale dietrofront di De Luca?

Send an email

Follow on Twitter

Il prossimo 15 giugno scadono le varie ordinanze attualmente in vigore e l’Unità di Crisi regionale valuterà se eliminare parzialmente l’obbligo di mascherina lasciandolo in vigore soltanto per i luoghi pubblici al chiuso. Una notizia attesa da molti cittadini visto il caldo degli ultimi giorni e che aumenterà nelle prossime settimane.

La Campania, inoltre, è tra le poche regioni che ha imposto l’obbligo di mascherine anche all’aperto.

In molti auspicano che il Governatore Vincenzo De Luca faccia un passo indietro in considerazione pure del fatto che molti esperti sottolineano la pericolosità nell’utilizzo prolungato delle mascherine.