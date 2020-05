Estate 2020 a Castellabate, spiagge su prenotazione. Ad Agropoli si attende un piano

Send an email

Organizzerà un servizio di accoglienza e controllo delle spiagge il Comune di Agropoli in vista dell’estate 2020. L’obiettivo è quello evitare assembramenti e garantire il giusto distanziamento anche sulle spiagge libere. Lo ha chiarito il sindaco Adamo Coppola respingendo così le voci che si erano diffuse in città relativamente ad un possibile ampliamento delle concessioni degli stabilimenti balneari. “Le spiagge libere resteranno libere”, ha detto Coppola, sottolineando però la necessità, vista l’emergenza Covid, di dover garantire il rispetto delle regole.

Estate 2020, le linee guida di Castellabate per le spiagge

Ha le idee più chiare il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli. Il primo cittadino, infatti, ha già annunciato le linee guida che adotterà il Comune. “Quest’anno alcune abitudini dovranno necessariamente cambiare”, ha esordito Spinelli.

Spiagge a numero chiuso

“Le spiagge saranno a numero chiuso, ovvero con un numero di ombrelloni tale da evitare assembramenti. Sulle spiagge libere metteremo degli stalli che segneranno le distanze da un ombrellone all’altro. Ci sarà un controllo e sarà possibile accedere tramite una prenotazione”, ha spiegato il sindaco Spinelli. Il tutto sarà gratuito, cambierà solo la modalità di accesso.

Un’app e un numero amico per l’assistenza

L’Ente sta valutando anche l’utilizzo di un’app per le prenotazioni. “L’unica cosa che cambia è che anziché stare uno addosso all’altro, bisognerà prenotare per accedere e rispettare gli stalli”, chiarisce il primo cittadino che ha annunciato anche l’attivazione di una “linea amica” per ottenere informazioni.