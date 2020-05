Agropoli: infermiera guarita dal covid e dimessa dall’ospedale

È stata dimessa ieri dall’ospedale San Luca di Vallo della Lucania l’infermiera di Agropoli. È guarita, non ha più il coronavirus. Ieri sera dopo l’esito negativo del secondo tampone ha lasciato la struttura sanitaria di Vallo per far ritorno a casa. L’infermiera era stata ricoverata agli inizi di Aprile quando è risultata positiva. Il suo caso a distanza di pochi giorni dal ricovero dell’altra infermiera originaria di San Mauro La Bruca.

Le due donne sono colleghe del reparto di medicina d’urgenza. Con le dimissioni della donna di Agropoli, nell’area covid del San Luca resta solo la collega di San Mauro La Bruca.

Ad Agropoli, attualmente, sono tre le persone che risultano ancora contagiate. 23 i guariti; purtroppo sono 3 anche i decessi.