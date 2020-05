Genny De Cesare: le iniziative per il commercio di Vallo

VALLO DELLA LUCANIA. Iniziative per il commercio. Parola d’ordine concretezza, per far sì di riconoscere agli esercenti il giusto sostegno per uscire dalla crisi. A spiegare le misure fin ora adottate è l’assessore Genny De Cesare. Varie le iniziative per il commercio già intraprese, anche con il supporto delle banche del territorio, e a seguito di confronti con le associazioni di categorie.

Proposte per il commercio: iniziative in collaborazione con istituti di credito

“Con la tesoreria – ha spiegato l’assessore Genny De Cesare – abbiamo sottoscritto una convenzione con gli istituti del territorio per apertura di una linea di credito per 10mila euro a tasso zero, con assicurazione a carico della banca. Non c’è nessun onere per il commerciante e la restituzione può avvenire entro 2 anni”. Ma non solo: “se dopo questo periodo non si può restituire la banca si impegna a mutualizzare la linea di credito”.

Le tasse comunali

Non mancano novità: la Tosap è stata esentata fino al 31 maggio, “ma se il fermo dovesse continuare a restare fermo prorogheremo l’esenzione”, spiega De Cesare. Inoltre è stato istituito fondo per il commercio, dal quale usciranno le risorse per poter esentare per tutto il 2020 ance altri tributi. Per le attività che hanno già i dehors, infine, è prevista la possibilità di potersi allargare senza pagare oneri aggiuntivi.

Lavoro insieme ad associazioni e commercianti

Le iniziative per il commercio sono frutto di un lavoro fatto in sinergia tra amministrazione comunale e operatori del settore. “Stiamo facendo un tavolo di lavoro settimanale con le associazioni dei commercianti e la Confesercenti per trovare soluzioni per la rinascita del comparto commerciale – spiega l’assessore Genny De Cesare – Stiamo trovando già parecchie soluzioni tra cui anche alcune che riguardano il digitale”.

“C’è grande fermento e una grande partecipazione dell’associazione commercianti e delle aziende produttrici di prodotti locali”, conclude con soddisfazione l’assessore.