Agropoli, rilancio del commercio: Coppola in tour

AGROPOLI. Il sindaco Adamo Coppola esce dagli uffici comunali per toccare con mano la situazione che vivono i commercianti del territorio. Il primo cittadino ha annunciato che oggi farà visita ai negozi (chiusi) di via Risorgimento e Lungomare per valutare e ascoltare le loro istanze in vista della riapertura.

Il Lungomare è l’area che maggiormente potrebbe essere interessata dalla rivoluzione post covid. L’idea è la chiusura al traffico per permettere il passeggio, ma soprattutto per dare più spazio alle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Queste ultime, infatti, potrebbero sfruttare lo spazio per posizionare i tavolini. Una proposta che divide, considerato che l’isola pedonale ha già contribuito ad assestare un colpo pesante al commercio del centro cittadino.

Intanto il Comune nei giorni scorsi ha attivato un tavolo tecnico per il rilancio del territorio. Entro il 22 maggio dovrà elaborare un documento. Ne faranno parte il sindaco Adamo Coppola, i funzionari comunali Gaetano Cerminara e Paola Mangone, Domenico Gorga presidente Agropoli Cilento Servizi, Carmine Santangelo, presidente ordine dei commercialisti di Vallo, Lucio Alfieri, presidente Bcc Buccino e Comuni Cilentani, Nicola Aulisio, consigliere Ance, Enrico Andria, Touring Clug e i rappresentanti delle associazioni di categoria (per commercio, turismo e settore balneare), Loredana Laureana, Orlando Di Scola, Emanuel Ruocco, Teresa Siano e Leopoldo Stromilli.