M5S, Saiello: “Test sierologici a tutti i lavoratori di pubblica sicurezza in Campania”

“Nell’ambito della gestione di questa gravissima emergenza, la Regione Campania ha giustamente deciso di sottoporre a test sierologici tutti operatori della sanità. Sulla base di un recente protocollo sottoscritto con Asl Napoli 1 e Questura, lo screening volto a individuare la presenza di anticorpi dovrebbe essere presto esteso anche ai poliziotti in servizio presso gli uffici napoletani e impegnati in iniziative di controllo di eventuali violazioni. Per la stessa ragione chiediamo di effettuare i test anche agli appartenenti a tutte le altre forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco”.

E’ la richiesta del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, che sulla questione ha presentato un’interrogazione al presidente della giunta regionale.

“Alcune Regioni come la Toscana – scrive Saiello nell’interrogazione a sua firma – hanno deciso di sottoporre a test sierologici al personale di tutte le forze di pubblica sicurezza, compresi i Vigili del Fuoco. Abbiamo il dovere di tutelare ogni singolo lavoratore impegnato in queste settimane in prima linea, pur se con diverse modalità, nella lotta alla diffusione del contagio”.