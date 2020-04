A Piaggine un laboratorio di cioccolato

Il Comune di Piaggine, guidato dal sindaco Guglielmo Vairo, ha approvato il progetto relativo ai lavori di “realizzazione di un laboratorio di cioccolato presso l’edificio adibito a scuola ubicato a Corso Sayalonga”, per l’importo di 290 mila euro.

La lavorazione del dolciume nel territorio di Piaggine , analogamente ad altre realtà nazionali, dopo fasi storiche che l’hanno vista positiva protagonista soprattutto nella lavorazione di dolciumi a base di mandorle, vive oggi una fase di difficoltosa resistenza.

Perciò, l’amministrazione comunale, per favorire lo sviluppo di attività commerciali nel settore dolciario e contenere lo spopolamento, intende realizzare un insieme di interventi al fine di recuperare, attraverso la ristrutturazione del locale al piano terra dell’edificio scolastico situato in prossimità della piazza principale del comune, le vecchie tradizioni e continuare ed incentivare l’attività dolciaria presente nel comune.

Il locale sarà, inoltre, attrezzato con macchinari e servizi. Successivamente saranno intraprese anche azioni divulgative e di promozione rivolte ai giovani dei paesi limitrofi e a quelli presenti nel territorio della provincia di Salerno per far sì che aderiscano ai corsi formativi che saranno organizzati.



L’Ente punta ad accedere ai fondi comunitari per la realizzazione dell’intervento.