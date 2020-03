Rutino: ecco le misure a sostegno di famiglie e imprese

RUTINO. Comune al fianco dei cittadini in questo momento di grande difficoltà. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rotolo, ha adottato iniziative per famiglie e imprese. Per tutto il 2020 sarà attiva la convenzione “Banco Alimentare” per la distribuzione mensile, alle famiglie che ne avranno bisogno, di un congruo numero di “pacchi alimentari”. Non solo: l’Ente ha deciso di costituire uno specifico fondo comunale “Fondo Emergenza Covid” per la concessione di contributi economici alle famiglie in particolari condizioni di disagio.

Per quanto concerne le imprese l’amministrazione Rotolo ha previsto da marzo alla fine dell’emergenza l’esenzione dal pagamento del canone di locazione e la riduzione delle tasse in proporzione alla durata di questa fase.

Infine, per tutti i cittadini, disposta la sospensione dei termini di versamento di tutti i tributi comunali derivanti da atti di accertamento esecutivi, ingiunzioni fiscali, provvedimenti di rateazione e dell’emissione delle bollette per la spazzatura (TARI). “Per qualsiasi necessità non esitate a contattarci. Noi ci siamo e faremo ogni sforzo possibile affinché tutto si metta a posto per il meglio”, ha detto il sindaco di Rutino, Giuseppe Rotolo.