Ospedale di Agropoli: a breve l’annuncio della riapertura

Entro la giornata di oggi potrebbe arrivare l’ok per la riapertura dell’ospedale di Agropoli. Manca soltanto la documentazione ufficiale che la Regione dovrebbe inviare al Comune. Da fonti accreditate, comunque, giunge la notizia che c’è già un progetto per l’apertura della struttura (in particolare del reparto di terapia intensiva) comprensivo degli investimenti che l’Ente di Palazzo Santa Lucia e pronto a fare e il numero di posti letto che il nosocomio dovrebbe avere.

Lo stesso governatore Vincenzo De Luca avrebbe già dato l’ok. Ora sarà la burocrazia a dover fare la sua parte.

Nelle ultime ore c’erano state non poche polemiche per la scelta della Regione di acquistare dei moduli prefabbricati dove installare la terapia intensiva. Di fatto, però, questi serviranno soltanto in un’eventuale fase successiva, ovvero qualora l’emergenza si espanda ulteriormente. Nel frattempo la Regione investirà sulle strutture già esistenti e tra queste l’ospedale di Agropoli per il quale, salvo colpi di scena a breve dovrebbe arrivare il via libera per la riapertura. L’intero comprensorio cilentano aveva rivolto un appello affinché fosse riattivato in tempi brevi.