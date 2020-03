Ospedale di Agropoli: lettera al premier Giuseppe Conte

AGROPOLI. Dopo la petizione popolare, la questione relativa all’ospedale di Agropoli arriva anche sul tavolo del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’iniziativa è del consigliere di minoranza del Comune di Ogliastro Cilento, Gerarda Ariana, che scrive al capo del Governo “con assoluta certezza che lei è l’unica persona che può intercedere per noi cilentani presso la Regione Campania e il Governatore De Luca”.

Lettera per l’ospedale di Agropoli

Ariana ricostruisce la vicenda dell’ospedale di Agropoli, chiuso nel 2013 e mai più realmente riaperto nonostante le continue richieste da parte dei cittadini.

“Nonostante il terribile momento che stiamo attraversando – scrive Ariana – il Governatore non ha ritenuto opportuno l’apertura del nosocomio. Tenga presente che il Cilento è vasto sia a livello territoriale sia come densità di popolazione, motivo per cui se si dovesse verificare un picco di contagiati dal covid19 non ci sarebbe nessuna possibilità di ospedalizzazione. Gli unici ospedali vicini sono quelli di Vallo della Lucania e Battipaglia che già hanno i loro problemi in periodi normali”.

Le preoccupazioni per l’emergenza

“Sono molto preoccupata e sono anche tanto rammaricato per il fatto che i sindaci che dovrebbero tutelare la salute della cittadinanza non si stanno interessando alla risoluzione del problema”, prosegue il consigliere Comunale ogliastrese. “La prego, rischiamo di diventare carne da macello. faccia qualcosa per il Cilento che lei ama tanto e faccio qualcosa per i cittadini del territorio. Le auguro di cuore un buon lavoro e spero che supereremo con forza questo terribile momento”, conclude Gerarda Ariana.