Sapri, Del Medico: “Aiutiamo famiglie e imprese in difficoltà”

SAPRI. “Dobbiamo aiutare famiglie e imprese in difficoltà, è necessario concedere una dilazione/riduzione nel pagamento di tutti i tributi e le tasse di competenza comunale”. E’ quanto chiede Giuseppe Del Medico, consigliere comunale e capogruppo di SapriDemocratica.

Attraverso una nota inviata al sindaco Antonio Gentile, si segnalano le criticità in cui già si trovano molti cittadini e in particolare le attività commerciali. “Pensiamo in particolar modo alle attività commerciali, ai possessori di partite iva, agli imprenditori che non potranno più svolgere regolarmente le proprie attività e che hanno addirittura chiuso”, dice Del Medico. Di qui la richiesta di concedere una dilazione/riduzione nel pagamento di tutti i tributi e le tasse di competenza comunale per almeno 4 mesi.

Queste nello specifico le richieste:

A) Sospensione e differimento della T.A.R.I. di tutte le rate delle utenze (domestiche, aziende, artigiani, commercianti e professionisti), che vengono differite nel seguente ordine:

prima rata al 31.08

seconda rata o versamento in unica soluzione al 31.09

terza rata al 31.10

quarta rata al 30.11

B ) Sospensione e relativa esenzione della tassa di soggiorno per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

C) Abbattimento, solo per l’anno 2020, del 30% dell’Imposta sulla Pubblicità delle Insegne;

D) Abbattimento, solo per l’anno 2020, del 30% della T.O.S.A.P. (tassa occupazione suolo pubblico);

“Riteniamo che sia una risposta seria e dovuta a chi non può più svolgere il proprio lavoro e si è ritrovato a non avere entrate certe. Le confermiamo la nostra incondizionata disponibilità a condividere le iniziative che riterrà necessarie nell’interesse della Comunità”, conclude Del Medico.