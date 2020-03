Agropoli, ristoranti chiusi: pizzaiolo regala filoncini

AGROPOLI. E’ un periodo critico per le attività commerciali. Poche le presenze in città, pochi gli acquisti e molti hanno già deciso di abbassare le saracinesce. Da oggi nuove restrizioni riguardano anche ristoranti e pizzerie che fino a 24 ore fa erano esenti dalla chiusure anticipate e avevano la possibilità di restare aperte per garantire l’asporto e le consegne a domicilio.

L’ordinanza firmata oggi dal Governatore Vincenzo De Luca, però, fissa nuove regole e dispone anche per loro la chiusura serale. Il provvedimento ha determinato malumori, soprattutto per il poco preavviso. Alcuni pizzaioli, per esempio, avevano già preparato gli impasti per questa sera. Ed è alla luce di questo provvedimento che Gianfranco Marotta, titolare di una nota pizzeria in via Piave, ha deciso di non sprecare le materie prime e gli impasti già prodotti e di utilizzarli per preparare dei filoncini di pane.

Ovviamente questi non verranno venduti ma regalati, in particolare a chi ha necessità. “Vista la nuova ed ennesima ordinanza emanata che ci vieta di poter restare aperti di sera anche solo per le consegne a domicilio – spiega Gianfranco Marotta – ho deciso, per evitare sprechi e magari per essere di ulteriore aiuto, di preparare dei filconini di pane che naturalmente regalerò”. Chiunque voglia può contattare Gianfranco Marotta e ritirare il pane gratuitamente.