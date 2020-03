Piaggine: comune libero da rifiuti. Arriva la compostiera di comunità

Presto il comune di Piaggine metterà in funzione una compostiera di comunità. È stata consegnata nei giorni scorsi e attiva grazie ad un contributo della Regione Campania che due anni fa avviò l’iter per permettere l’installazione di impianti sul territorio. Ciò nell’ambito di un programma straordinario finalizzato allo sviluppo e all’incentivazione del compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica di rifiuti.

Alla manifestazione di interesse pubblicata dalla Regione Campania per la localizzazione e la fornitura degli impianti avevano risposto diversi enti, tra cui Piaggine.

“Stamattina è stata consegnata la compostiera di comunità. Nelle prossime settimane verranno espletate le procedure per adeguare funzionalmente l’isola ecologica all’attività di compostaggio. A breve verrà consegnata una casetta “ecodomus” dove alloggiare i macchinari; verranno effettuati lavori edili; verrà chiesta autorizzazione ad ARPAC”, ha detto il sindaco Guglielmo Vairo.

L’attività di compostaggio ridurrà costi di smaltimento e trasporto del rifiuto “organico” che costa al Comune di Piaggine circa 30.000 euro/anno.