Ripulito dopo oltre trent’anni il vecchio cimitero di Camerota

“Finalmente questo luogo avrà decoro e lustro per chi ci ha preceduto e per chi verrà dopo di noi”. Così Mariateresa Reda, delegata all’ambiente, descrive l’intervento di pulizia e bonifica effettuato presso il vecchio cimitero di Camerota in sinergia tra Comune e Comunità Montana Lambro Bussento e Mingardo.

L’obiettivo è ora quello di effettuare interventi di recupero dopo anni di abbandono.

“Da oltre trent’anni non venivano effettuate operazioni di bonifica – ha spiegato il sindaco Mario Scarpitta – ora penseremo ad un progetto di restauro e speriamo di poterlo fare nell’arco dei prossimi 12 mesi”. “Stiamo riportando alla luce un luogo sacro per la cittadinanza di Camerota”, il commento del vicesindaco Giovanni Saturno, con delega ai servizi cimiteriali.