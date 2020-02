Classifica cannonieri: il riepilogo in Eccellenza e Promozione

Si è disputato. nel fine settimana appena trascorso, un nuovo turno di campionato nei tornei regionali di Eccellenza e Promozione.

Classifica cannonieri: il riepilogo sui tornei di Eccellenza e Promozione

Attraverso la classifica, vediamo chi sono i cannonieri dei raggruppamenti che vedono squadre salernitane inserite. In Eccellenza, nel girone B, comanda Merola, ex Faiano, che ha scavalcato la coppia Mascolo-Margiotta. In Promozione, nel gruppo D, Santucci affianca Maiese, con Giammetta e Marrocco sul gradino più basso del podio.

Eccellenza classifica marcatori girone B

Merola Virtus Avellino 16 Mascolo Palmese 15 Margiotta Polisportiva Santa Maria 15 Campione Buccino Volcei 14 Farriciello Cervinara 13 Cataruozzolo Grotta 12 Procida Sant’Agnello 12 Siciliano Scafatese 12 D’Acierno Lioni 11 Capodilupo Vis Ariano 11 Rapolo Faiano 10

Promozione classifica marcatori girone D