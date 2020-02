Problema posidonia ad Agropoli, profiuo incontro in Regione

Entro la prossima settimana la Regione Campania deciderà sul progetto del Comune di Agropoli di affondamento della posidonia. Lo ha reso noto il sindaco Adamo Coppola che questa mattina ha incontrato il vicepresidente della Regione, Fulvio Bonavitacola. L’Ente ha in mente di utilizzare un macchinario che separerà la posidonia da sabbia ed altri rifiuti per poi creare delle rotoballe da gettare in mare.

Una soluzione, questa, che risolverà il problema delle alghe spiaggiate ma non di quelle accumulate ai margini delle spiagge del Lido Azzurro e della Marina.

Nei giorni scorsi per chiedere la loro rimozione sono state raccolte 150 firme.