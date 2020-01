Polla, infermiere arrestato per droga e sospeso dal servizio

Un infermiere 35enne in sevizio presso l’ospedale “Luigi Curto” è stato arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di eroina in seguito ad una perquisizione effettuata nella sua abitazione e per questo motivo è stato arrestato e la magistratura ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’Asl ha disposto la sospensione dal servizio e dimezzato lo stipendio del 35enne dal giorno dell’arresto avvenuto il 21 gennaio fino a due giorni fa quando il GIP del Tribunale di Lagonegro ha convalidato l’arresto e revocato la misura cautelare.