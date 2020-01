Ad Agropoli “La befana arriva in treno”

Domani, 6 gennaio dalle ore 10:00 è in programma la manifestazione “La Befana arriva in treno”, organizzata dall’Associazione Camelot in collaborazione con l’Associazione Sbandieratori dei feudi del Cilento e Vallo di Diano.

Giunta alla sua 8^ edizione, la befana scenderà dal treno al terzo binario, incontrerà i bambini all’ingresso della stazione dove consegnerà un dono a tutti i presenti.

L’evento avrà un significato particolare, da un lato si cercherà di rispolverare l’importanza del giorno dell’Epifania, in passato il più atteso dai bambini, e quindi ripristinare una vecchia tradizione e dall’altro si darà la possibilità a tutti i più piccoli di passare una giornata da ricordare sempre e veder sorridere tutti i bambini senza distinzione di ceto sociale.

Il pomeriggio dalle ore 16:00, la befana vi da appuntamento presso l’Oratorio Padre Giacomo, dove distribuirà caramelle e dolci a tutti i bambini. Questo evento è stato organizzato dall’Associazione Piccoli Ambasciatori di pace in collaborazione con l’Oratorio Padre Giacomo Selvi e l’Associazione Nazionale Carabinieri.