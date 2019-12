Gal Vallo di Diano, Romano resta presidente

Ieri sera è stato rinnovato il CDA del Gal Vallo di Diano che ha visto la riconferma di Attilio Romano che sarà affiancato da Rosario Capozzolo, Antonio Mastandrea, Valentino Di Brizzi e Antonio Viglietta.

“Stasera abbiamo rinnovato il CDA del Gal Vallo di Diano e per la quarta volta – ha dichiarato Attilio Romano – sono stato confermato alla guida della società. Ringrazio molto il Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta e tutti i Sindaci per la rinnovata fiducia, faremo insieme al nuovo CDA composto da Rosario Capozzolo, Antonio Viglietta, Valentino Di Brizzi e Antonio Mastandrea un lavoro ancora una volta al servizio del territorio dove non mancheranno esperienza, consapevolezza, trasparenza e tanta dedizione”.

Il gruppo di azione locale (o semplicemente GAL) è un gruppo (generalmente una società consortile) composto da soggetti pubblici e privati che hanno l’obiettivo di favorire lo sviluppo locale di un’area rurale. I GAL gestiscono i contributi finanziari erogati dall’Unione europea e dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il GAL è, in sintesi, uno strumento di programmazione che riunisce tutti i potenziali attori dello sviluppo (quali sindacati, associazioni di imprenditori, imprese, comuni, ecc.) nella definizione di una politica “concertata”.